Das SchwuZ, die Hasenheide und „Rocketman“

Der grandiose, unterhaltsame und wichtige Film „Rocketman“ von und über Elton John wird im Freiluftkino Hasenheide gezeigt. Eine schöne cineastische und queere Zusammenarbeit vom Team vom Klub SchwuZ und dem Team des Freiluftkinos Hasenheide.

Der erstmals Anfang des Jahres angelaufene Film von Regisseur Dexter Fletcher, der auch „Bohemian Rapsody“ drehte, zeigt uns Elton Johns Leben als eine Mischung aus Musical und Spielfilm – mitproduziert hat den Filmgenuss auch Mode-Ikone Claudia Schiffer.

Elton John wird in dem Film von Taron Egerton („Kingsman: The Golden Circle“, „Robin Hood“) gespielt, als sein Songwriting-Partner Bernie Taupin ist Jamie Bell zu sehen.

Elton, der der Welt Hits wie „Candle in the Wind“, „Don't Let the Sun Go Down on Me“ (mit George Michael), „I'm Still Standing“, „Nikita“ und eben „Rocket Man“ schenkte, wurde gegen den Willen seines Vaters und in einer höchst homophoben Zeit zu einem DER queeren Künstler überhaupt.

„Das Großartige am Rock 'n' Roll ist, dass jemand wie ich ein Star sein kann.“

Foto: Marv Films Rocketman Taron Egerton brilliert als Elton John

Elton John machte seit den 1960ern Karriere und wurde zu einem der wichtigsten und erfolgreichsten Aids-Aktivisten der Promiwelt. Und provoziert bis heute gerne.

„Ich meine, die Leute sollten jegliche sexuellen Praktiken ausüben dürfen, für die sie sich entscheiden; bei Ziegenböcken sollte man dennoch eine Grenze setzen.“

Sir Elton John (geboren am 25. März 1947), ist ein guter Freund von Lady Gaga, ein Madonna-Kumpel und -Kritiker. Der Musiker ist bekannt für seine Wutanfälle, wird geliebt für seine Welthits und seinen Humor. Und Elton ist ein stolzer Vater: er und sein Partner David Furnish haben seit 2010 einen Sohn.

18.8., SchwuZ präsentiert: „Rocketman (OmU)“, Freiluftkino Hasenheide, Hasenheide, 20:45 Uhr, www.facebook.com/RocketmanSchwuZ