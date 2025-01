Ende Januar lockt die „BERLIN FASHION WEEK“

× Erweitern Foto: M. Rädel

Die bunten Modetage erfreuen alle Berliner*innen wieder – und diesmal sogar in zwei Monaten. Denn die „BERLIN FASHION WEEK“ startet im Januar und endet erst im Februar.

Trends, Models und viel Witz und Innovation kommen unter anderem durch beteiligte Labels wie SVEASØN an die Spree. Zu sehen bekommen wir vom 31. Januar bis zum 3. Februar einmal mehr das Neueste, das Beste, das Ausgefallenste. Und Glamour! Zum Beispiel werden die Modedesigner Danny Reinke und Kilian Kerner ihr Entwürfe präsentieren. Kerners Modenschau ist am 31. Januar in der Uber Eats Music Hall und ist die Eröffnungsshow ** der Berlin Fashion Week. Der Name ist ungewöhnlich: Shitstorm. Na, den wird es sicherlich nicht geben. Aber Beifall!

Allgemein gilt bei der Fashion Week: Hier bekommt #mensch trendige Männermode, Womenswear, jede Menge Accessoires, Schuhe und Lifestyle-Gadgets, die jung, urban und auch zum Teil nachhaltig produziert wurden, zu sehen. Ob bei Modenschauen oder bei Events anlässlicher der Modetage, Berlin zeigt, was geht – und was kommen wird! www.kilian-kerner.de, fashionweek.berlin

** Zum dritten Mal unterstützt Kilian Kerner damit die Stiftung „Children for Tomorrow“ von Stefanie Graf

