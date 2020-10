Ende Oktober wird endlich gefeiert!

Ein Safe Space für alle Arten Queers am Mehringdamm feiert am 30. und 31. Oktober sein Wiegenfest. Wir gratulieren dem Team!

Herrin deluxe, die Chefin, verrät etwas über die Geschichte der Bar: „Bereits seit 2005 gibt es uns, mitten in Berlin-Kreuzberg – direkt am Mehringdamm, unweit vom Bergmann-Kiez. [...] Bei uns ist jeder willkommen. Täglich haben wir ab 20 Uhr für dich geöffnet. Regelmäßige Veranstaltungen, geile Musik von Berliner DJs, leckere Getränke, ein tolles Team und eine gemütliche Location machen das Rauschgold zu deinem Wahl-Wohnzimmer in Berlin-Kreuzberg.“