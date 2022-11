SchwuZige Endorphinausschüttung!

× Erweitern Foto: Motown Records Erykah Badu, eine Sängerin von Motown Records

Foto: M. Rädel DJ MODEOPFER Mal mit, mal ohne Bart, aber immer mit den Hits im Gepäck: Camelia

Am Samstag erklingen im SchwuZ die alten Welthits – und die in der Szene populären Klassiker von Erykah Badu. Die 1971 geborene Neo-Soul-, Hip-Hop- und Jazz-Künstlerin wird von Lawunda Richardson und Brown Sugar Biscuit durch eine Show geehrt.

Das SchwuZ in Neukölln steht seit 1977 für Queerness, LGBTIQ*-Kultur und Tanz. 45 Jahre Klub- und Nachtlebenkultur mit und dank Größen wie Camelia (kleines Bild rechts) und Gitti Reinhardt (im großen Bild ganz oben rechts zu sehen). Am Samstag legen diese beiden Dragqueens zusammen mit unter anderem marsmaedchen, Cul de Paris und Daddy Disco bei der Retro-Pop-Disco-House-Party „bump! Das Retrostudio“ los.

Ab 22:30 Uhr kann #mensch für 17 Euro eintauchen in eine quirlige Welt voller Erinnerungen und Flitter, in einen Kosmos aus eingängigen Melodien, süffigen Getränken und tanzfreudigen Queers. "U got to let the music move your feet!"

5.11., „bump! Das Retrostudio“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22:30 Uhr