Entspannung am Schlachtensee

Foto: M. Rädel Mandarinentenpaar, Schlachtensee Fühlen sich wohl am Schlachtensee: Mandarinenten

Berliner*innen, die Natur und Bewegung an der frischen Luft genießen wollen, kommen gerne an den Schlachtensee. Und nach umfangreichen Renovierungsarbeiten lädt dort auch wieder die 1723 gegründete Fischerhütte zu ihrem exklusiven Brunch ein, der immer am ersten Sonntag im Monat von 11 bis 15 Uhr verwöhnt.

Über die Arbeiten verrät das Team schriftlich via E-Mail an uns: „Neben der kompletten Neugestaltung des Restaurants zu einem Augustiner Wirtshaus sowie dem Anbau eines flexiblen Wintergartens an der Lutter & Wegner Weinhandlung wurden auch der große Biergarten gartenbaulich verschönert und die Sanitärbereiche im Haus umfangreich modernisiert.“

Mit Start in die Frühjahrssaison 2024 würden zudem alle gastronomischen Bereiche an sieben Tagen in der Woche zu unterschiedlichen kulinarischen Aufenthalten einladen. „Besucher und Gäste erwarten verschiedene Angebote: ob zum gediegenen Essen von der großen saisonal wechselnden Speisekarte, zum gemütlichen Glas Wein mit Käse am Abend oder zum geselligen Beisammensein bei bestem Bier und bayrischen Spezialitäten im Restaurant oder im weitläufigen Biergarten direkt am See. Unterschiedlichste kulinarische Wünsche können in der Fischerhütte erfüllt werden. {...} An jedem ersten Sonntag im Monat kann von 11 bis 15 Uhr mit der ganzen Familie und mit Freunden ausgiebig gefrühstückt werden.“ Eine wunderbare Adresse, gelegen in sehr schöner Stadtnatur, wo #mensch schnell entspannen kann. Unser Tipp – nicht nur im Frühling.

Fischerhütte am Schlachtensee, Fischerhüttenstraße 136, Berlin-Zehlendorf, info@fischerhuette-berlin.de