Foto: M. Rädel Geburtstag, Kuchen Am 7.10. gibt es einen Tag der offenen Tür mit Kuchen und Kaffee

Endlich! Wir freuen uns: Am 6. Oktober wird die Eröffnung des Lebensort Vielfalt am Südkreuz gefeiert, verriet uns die Schwulenberatung Berlin. Auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus und andere Vertreter*innen der Bundes- und Landespolitik werden in der Gotenstraße 51 erwartet.

Schriftlich verrät dazu Pascal Ferro von der Schwulenberatung Berlin, die 1981 als „Kommunikations- und Beratungszentrum homosexueller Frauen und Männer“ an den Start ging, um zu helfen: „Das Haus ist ein Ort des Zusammenlebens für ältere und jüngere Schwule, Lesben, Bi, Trans* und Inter* Menschen (LSBTI*), die hier ein geschütztes Zuhause finden. Der Lebensort Vielfalt beinhaltet 69 Wohnungen, zwei therapeutische Wohngemeinschaften für 10 LSBTI mit psychischen Beeinträchtigungen, eine Pflege Wohngemeinschaft mit 8 Plätzen und Büroräume im ersten Stock. Im Erdgeschoss befindet sich eine Beschäftigungstagesstätte für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie ein Gastronomiebetrieb.“ Eine wichtige Eröffnung, ein wirklicher Grund für die LGBTIQ*-Community, um zu feiern.

Am 7. Oktober geht es munter weiter, dann findet von 14 bis 19 Uhr ein Tag der offenen Tür statt, natürlich mit Kulturprogramm, Kaffee, Kuchen und Getränken. schwulenberatungberlin.de