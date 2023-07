Erst gefeiert, dann „entartet“: Edvard Munch

×

× Erweitern Selvportrett på reisekoffert i atelieret, Berlin Foto: Edvard Munch „Selbstporträt auf einem Reisekoffer im Atelier, Lützowstraße 82, Berlin“ 1902, Edvard Munchs Ausstellung bei Paul Cassirer, Berlin, 1907 Foto: © MUNCH, Oslo

Bild: Edvard Munch „Zwei Backfische“ 1919, Foto: © MUNCH, Oslo / Ove Kvavik

Die Kunst des norwegischen Malers und Grafikers Edvard Munch (1863 –1944) ist viel, viel mehr als sein zum Internet-Klassiker gewordenes Bild „Der Schrei“ von 1895. Eine Auswahl seiner Kunst kann #mensch dieses Jahr anlässlich der Berlin Art Week im Spätsommer erleben.

Vom 15. September 2023 bis zum 22. Januar 2024 lässt uns die Ausstellung „Edvard Munch. Zauber des Nordens“ in der Berlinischen Galerie in seine Welt eintauchen. Im Fokus steht dabei die Kunst des in Oslo geborenen Malers, die die damalige Reichshauptstadt Berlin so begeisterte. Alles, was nordisch war oder erschien, wurde verklärt. Ein Hype, wie #mensch heute sagen würde, erfasste Berlin.

Sogar der konservative „Verein Berliner Künstler“ lud 1892 den damals noch (für einen Künstler!) blutjungen Kreativen ein, eine Einzelausstellung zu eröffnen. Und obwohl die Betrachtenden teilweise geschockt waren, Munch malte expressionistisch in der Malerei der Moderne. Er lieferte keine damals populäre Salonkunst ab. Und dafür liebte ihn die Kunstwelt. Und er ließ sich bis 1908 auf das kaiserzeitliche Berlin ein, wohnte und wirkte hier, und obwohl Munch ab 1909 wieder in Norwegen lebte, blieb Berlin bis 1933 einer der wichtigsten Ausstellungsorte in Europa. Doch unter der nationalsozialistischen Diktatur wurde der Munch zunächst von der Kulturpolitik ideologisch als „großer nordischer Künstler“ gefeiert, dann aber auch schon früh als Beispiel für „Entartung“ missachtet. Die Ausstellung „Zauber des Nordens“ zeigt rund 80 Bilder, „ergänzt durch Werke anderer Künstler*innen, die Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin die Vorstellung vom Norden sowie die moderne Kunstszene an der Spree geprägt haben“, so die Berlinische Galerie vorab schriftlich. berlinischegalerie.de