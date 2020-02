erstererster mit „Randgruppen Kunst“

× Erweitern Foto: M. Rädel erstererster

erstererster

Heute eröffnet in der Galerie erstererster im Prenzlauer Berg die Ausstellung „Randgruppen Kunst“.

Heute am Valentinstag wird in der Pappelallee 69 Kunst abseits des Mainstreams gezeigt. Auch ein klares Statement im fast „durchgentrifizierten“ Wellness-Restaurant-Bar- und Boutiquen Bezirk Prenzlauer Berg. „Stephen Paul Taylor stimmt euch ein auf Randgruppen Kunst aus Dresden und Berlin“, so das Galerie-Team auf Social Media.

„Freut euch auf Werke von ANDY K. AKA OPTIC NINJA, NALART, MESIASONERS, PETRA BRANKE, FINO/CANION, MR. SASA und VAITHONE.“ Und das alles gibt es ab 19 Uhr im gemütlichen Ambiente und bei chilliger Musik. Klingt doch gut. www.erstererster.de