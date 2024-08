Es geht erfolgreich weiter!

× Erweitern Foto: sunstroem „Zwischen Ost und West“ – Philipp Nowicki (Wolfgang) & Alexander Auler (Hans)

Expand Foto: M. Rädel Theater des Westens Mai 2022 Diese (West-)Berliner Kulturstätte aus dem Jahr 1896 ist international ein Begriff. Ute Lemper, Hildegard Knef, Oliver Kalkofe, Angelika Milster, Vladimir Malakhov, The Baseballs oder auch Judy Winter und Ades Zabel, alle waren schon da

Ein neues Musical und zwei sehr populäre freuen sich auf dich im Berliner Theater des Westens.

Na, das sind doch mal gute News: „Peter, Annette, Ulf und das Theater des Westens {…} sind total überwältigt von der großartigen Resonanz, dass Ku’damm 59 bereits über 100.000 Besucher*innen begeistert und das Musical bis 23.2.2025 in die Verlängerung geht.“ Es geht aber noch weiter mit den guten Neuigkeiten, denn am 6. September wird für alle Musical-Fans und Freunde das Live-Album „Ku'damm 59 – Das Musical (Live aus dem Theater des Westens)“ auf CD und digital veröffentlicht. Eine weitere sehr schöne News ist, dass im September „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ und ganz neu „DIE AMME – Das Musical“, in den Vorverkauf gehen. Zu sehen ab April 2025 unter der Intendanz von Peter Plate und Ulf Leo Sommer im Theater des Westens. musicalsberlin.com