Es geht ums Trinken. Um das Nicht-Trinken.

Das SchwuZ in der Rollbergstraße 26 (U-Bahnhof Rathaus Neukölln) zeigt einmal mehr, dass es mehr ist als nur ein Partyort, es ist auch ein Ort, an dem die vielfältige LGBTIQ*-Community Neues ausprobieren kann. Oder eher Ungewöhnliches.

Eine Party ohne Alkoholausschank zum Beispiel, „Lemonade Queers – Sober Party“ ist der Name. Klingt doch fruchtig-frisch! Am 10. Juli feiern die Veranstalter*innen Vlady und Momo (großes Bild ganz oben) ab 19 Uhr den ersten Geburtstag der Sause, wir gratulieren! „Ich habe aufgehört, mich zu betäuben, und musste lernen, mit meinen Emotionen, meiner Angst und meinen Traumata umzugehen. Es ist ein langer Prozess mit vielen Höhen und Tiefen. Als ich mich entschied, nüchtern zu leben, und weiterhin abends in Bars und Klubs unterwegs war, fühlte ich mich oft isoliert als der einzige Mensch, der nicht trinkt oder konsumiert. Deshalb habe ich beschlossen, einen Raum für mich und nüchterne Queers zu schaffen“, so Vlady ** erklärend via E-Mail an uns. Das supporten wir sehr, sehr gerne!

„Lemonade Queers – Sober Party“ ist wirklich mehr als NUR eine Party: „Ich bin superdankbar bei jeder Lemonade Queers Veranstaltung einen Connection-Space anleiten zu dürfen, in dem jedes Mal verschiedene lustige, aber auch tiefsinnigere Themen aufgegriffen werden. Es freut mich sehr zu sehen, dass Menschen die sich in dem Connection-Space kennengelernt haben, auch bei den folgenden Veranstaltungen wieder finden und Zeit zusammen verbringen und grundsätzlich viele wieder kommen – ich habe wirklich das Gefühl langsam eine besondere Community an Gleichgesinnten mit aufzubauen – und auch Austauschräume zu schaffen“, ergänzt Momo, Connection-fairy und Co-Produzent*in. Klasse! www.lemonadequeers.com

