Es wird „DRTY“ in Mitte

Foto: M. Rädel Tante Renate bei Chantals House of Shame 2022 Tante Renate

Ganz schön viel los im Oktober ist beim Team der Partys „B:EAST“ und „REVOLVER“. Eine Fülle an Veranstaltungen wird der Szene den (hoffentlich) goldenen Oktober in Mitte mehr als nur versüßen.

Via E-Mail kündigte DJ Oliver M und sein Team gleich drei Partys an. Los geht es am 14. Oktober am 22 Uhr im legendären KitKatClub in Berlin-Mitte. Hier werden unter anderem Juan del Campos, Cenkk, Maringo, Tante Renate, Chris Bekker und Kitty Vader für beste Beats zum Tanz sorgen.

Am 23. Oktober steigt dann die „DRTY“, die „offizielle HustlaBall Closing Party“ ab 22 Uhr im M-BIA Club in der Dircksenstraße 123 – genau, das ist die oft in und für Musikvideos genützte Straße nahe des Hackeschen Markts, in der 1999 das erste Mal „Chantals House of Shame“ seine sündigen Pforten öffnete. Schräg gegenüber dieser ehemaligen Location sorgt nun die „DRTY“ für nicht weniger sündiges Partytreiben. Angekündigt werden hierfür unter anderem Rony Golding und Andy Scholz.

Selber Klub, anderes Datum: Am 29. Oktober wird hier ab 22 Uhr der Relaunch der Party „B:EAST“ zelebriert, fortan ist sie nun jeden letzten Samstag im Monat für euch da ... revolverparty.com