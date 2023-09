Jessas, es wird wieder gezipfelt!

× Erweitern Foto: M. Rädel Oktoberfest, Queerwiesn

Foto: D. Zander Nina DJ Herzbeat Lieben es zünftig: Nina Queer (mittig) und DJ Herzbeat (rechts)

Am 2. Oktober feiert die queere Community Berlins in schöner Tradition wieder bei Nina Queers „Queerwiesn“ in den „Tag der Deutschen Einheit“ rein.

Zahlreiche Prominente wie Mataina, Spencer Reed, Amy Strong sowie Rolf Scheider und Schlagersänger Maxi Arland sind immer gerne hier. Und die Dragqueens Mataina und Amy werden zusammen mit der Gastgeberin Nina auftreten!

Die Musik zur Berliner Variante des Oktoberfests kommt von DJ Leberwurst und DJ Herzbeat, der mit Hits wie „Drei Tage in Prag“ regelmäßig in den Schlagercharts abräumt. Freuen kann #mensch sich aber auch auf Anstich, Freibier, Festzeltanimation und Wettbewerbe wie das urkomische „ZIPFI-SCHAUN“. Ein Brauch, der wie schon vor 200 Jahren den Penis zelebriert, so Nina Queer. Der Andrang ist jedes Jahr groß, daher kauf deine Tickets am besten vorab hier: aboutix.de/event/queerwiesn-2023. Servas!

2.10., Queerwiesn, Hofbräu München Berlin, Karl-Liebknecht-Str. 30, S U Alexanderplatz, 18 Uhr