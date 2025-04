„Evolution of Marina and the Diamonds“ im SchwuZ

Expand Foto: Warner Music Marina and the Diamonds Schon seit 2010 begleiten wir die Karriere dieser am am 10. Oktober 1985 geborenen Sängerin, die mit Hits wie „Primadonna“ und „Hollywood“ für Aufsehen sorgte.

Die populäre Berliner Location in der Rollbergstraße ist nun ein Hinterhofklub. Davor wurde gebaut. Aber immer noch in der 1. Reihe, wenn es um queere Kultur und Kunst geht.

Das beweist zum Beispiel „Luxe Divas present: Evolution of Marina and the Diamonds“ am kommenden Mittwoch. Ab 20 Uhr widmen sich hier Lady Dina und Bella Troia der Sängerin Marina. „Kommt am 23. April in die Pepsi Boston Bar und erlebt eine spektakuläre Drag-Show, die Marinas legendäre Karriere feiert. Von ihren Klassikern bis zu ihrem neuesten Hit Butterfly präsentieren wir euch die gesamte Bandbreite ihrer musikalischen Laufbahn“, verraten die beiden Dragqueens dazu online. „Genießt Live-Drag-Performances, interaktive Spiele und eine pulsierende Atmosphäre. Mit besonderen Gastkünstlern ist das ein unvergesslicher Abend.“ Klingt doch gut. Und: Der Eintritt ist frei. Woo-hoo!

23.4., „Luxe Divas present: Evolution of Marina and the Diamonds“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Boddinstraße, 20 Uhr

