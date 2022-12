„Rosé Stollen“ zum Nikolaus und sexy Santa für später

× Erweitern Foto: Julia Richter / Backhaus Schröer Weihnachten, Advent, Genuss

Foto: M. Rädel Schnee, Winter, Natur Wer lecker isst, sollte auch ab und an mal raus in die winterliche Landschaft, das sorgt für eine gute Verdauung und beugt etwas dem Schrecken auf der Waage im Januar vor ....

Überall schlechte Nachrichten, schlimme Bilder und hohe Kosten, das stresst. Daher haben wir auch mal dieses feine Sache im News-Angebot.

Sicherlich extrem unnötig, aber auch einfach mal etwas Leckeres, das die Laune hebt: Das Backhaus Schröer und das Weingut St. Antony entwickelten einen „Rosé Stollen“ für rosarote Weihnachten.

„Für uns hat sich Rosé in den letzten Jahren zu einer wichtigen Säule im Weingut entwickelt. Als wir zum ersten Mal über einen Stollen sprachen, hatte ich sofort ein Bild im Kopf“, sagt Winzer Dirk Würtz. „Die Zusammenarbeit mit Kai Schröer macht mir unglaublich viel Spaß, weil er es schafft, meine Geschmacksideen perfekt umzusetzen. Er spielt beim Rosé Stollen wunderbar mit Texturen – schon allein wegen der knackigen Schokolade würde ich ihn immer leicht gekühlt mit einem Glas Rosé servieren.“

Die Kuvertüre ist aus Ruby-Kakaobohnen, schon das kann Traditionalist*innen vor den Kopf stoßen. „Stollen polarisiert stark. Für viele ist der klassische Butterstollen ein wichtiger, kulinarischer Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Andere hingegen finden das komplexe Zusammenspiel aus Sultaninen, Nüssen, Orangeat und Zitronat eher schwierig“, sagt Kai Schröer. „Gerade für die Skeptiker haben wir eine leckere Stolleninterpretation entwickelt, die es so noch nicht gegeben hat.“ Der „Rosé Stollen“ sei ab sofort für 18 Euro (500 Gramm) deutschlandweit im Onlineshop, auf dem Wiesbadener Sternschnuppenmarkt (Stand 54) und in ausgewählten Schröer Fachgeschäften erhältlich. Dazu zählt das ‚Schröers‘ in der Mainzer Straße in Wiesbaden sowie die beiden Fachgeschäfte am Matheus-Müller-Platz und in der Schwalbacher Straße in Eltville. Hier bietet Familie Schröer auch weitere Stollen-Varianten, Weihnachtsplätzchen und Brote an. shop.backhaus-schroeer.de