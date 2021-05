Fahrrad-Demo mit der AHA-Berlin

× Erweitern Foto: AHA-Berlin IDAHOBIT*, Fahrrad

Foto: M. Rädel Homodenkmal, Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen

Dank Annet und Sebastian wird es am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT*), bunt und vielfältig. Sichtbarkeit umweltfreundlich zeigen für „eine gemeinsame Runde Vielfalt – Showing Diversity By Bike“.

Geplant ist eine um ca. 17:45 Uhr startende queere Demonstration mit dem Drahtesel anlässlich des seit 2005 zelebrierten „Feiertags“. Warum es den gibt? Erst am 17.5.1990 strich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität von ihrer Liste der psychischen Krankheiten, daran soll, muss und sollte erinnert werden! Angedachte Stationen der Demonstration sind unter anderem das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen und die „Stele gegen das Vergessen“ an der Urania.

Foto: M. Rädel CSD, Pride, queer, LGBTIQ*

Die geplante Route der Fahrraddemonstration am 17. Mai ist: Monumentenstraße - Grunewaldstraße - Martin-Luther-Straße - Motzstraße - Eisenacherstraße - Fuggerstraße - Martin-Luther-Straße - Kleiststraße - Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße bis Siegessäule - Straße des 17. Juni - Ebertstraße - Potsdamer Straße - Bülowstraße - Ende am Nollendorfplatz

17.5., „IDAHOBIT* für eine gemeinsame Runde Vielfalt – Showing Diversity By Bike“, AHA-Berlin, Monumentenstr. 13, 17:30 Uhr, voraussichtliche Abfahrt 17:45 Uhr, die Demo auf Facebook, während der Veranstaltung sind FFP2-Masken und Abstandhalten Pflicht, Parteifahnen sind nicht erwünscht, queere Symbole natürlich sehr

Hier kannst du der AHA-Berlin helfen: www.paypal.com oder an spenden@aha-berlin.de mit Betreff „Spende: IDAHOBIT“, normale Banküberweisung geht auch: AHA-Berlin e.V., IBAN: DE17 1001 0010 0405 3321 09, Zweck: „Spende: IDAHOBIT“