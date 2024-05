„Fall Between the Cracks“ – Herr Kalkbrenner

Nun ist sie da, die brandneue Single des Berliner Musikers Fritz Kalkbrenner. „Fall Between the Cracks“ ist wie gemacht dafür, die Dancefloors zum Beben zu bringen. Seine (großartige!) Gesangstimme wurde etwas verfremdet, das erzeugt einen noch melancholischeren Unterton beim Lied, wenn auch die Beats ordentlich abgehen. Der 1981 geborene Berliner war Mitproduzent und Stimme des 2009er-Überhits „Sky and Sand“ und landete danach weitere Erfolge, etwa „Get a Life“, „In This Game“, „Golden“ und natürlich „Back Home“. Die Stärken des Bruders von Paul Kalkbrenner sind neben all der Soundfrickelei und dem Komponieren vor allem der soulige Gesang, der seine Nummern noch viel besonderer macht. fritzkalkbrenner.com

