„FARBTANZ – visible energy“ zum Gallery Weekend

Die neusten Arbeiten des 1978 in Berlin geborenen Malers Christian Awe, dessen Kunst in der Tradition großer Künstler wie Gerhard Richter, Pablo Picasso oder Andy Warhol steht, werden zum Gallery Weekend (2. bis 4. Mai) in der Galerie ARTES BERLIN (Auguststraße 1) präsentiert.

„FARBTANZ – visible energy“: Ein träumerischer Rausch aus Farben, gefühltem Licht und vermuteten Stofflichkeiten. Kunst, entstanden aus „klassischer Malerei, Zeichnung, Sprühtechnik, Schüttungen“ und – so der Künstler über seine Werke – „dem gesteuerten Zufall“. Sicherlich einer der Höhepunkte des Berliner Gallery Weekends!

„In Awes Werken wird Farbe zum Vermittlungsgegenstand menschlicher Emotionen. Zueinanderfindende Farbverläufe zeugen von Prozessen der Partizipation und Anteilnahme, die sich von vordefinierten Zeichen und Vorstellungen entfernen. Seine Bilder entführen die Betrachtenden in eine Welt jenseits alltäglicher Bezüge, in der alles möglich scheint“, erklärt dazu Kurator Dr. Alexander Leinemann. www.kunsthaus-artes.de, www.gallery-weekend-berlin.de

