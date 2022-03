LaufstegSTRANDmode

× Erweitern Foto: chelaclo.com, Estrop_Barcelona Chela Clo, Fashion Week

Foto: www.palmaswim.com, Estrop_Barcelona Palmas, Fashion Week

Am 14. März startet die Berlin Fashion Week! Und es wird sexy ...

Bunt und von den 1990ern geküsst, so präsentiert sich die hier vorgestellte Swimwear von der Urlaubsinsel Gran Canaria. Ein Sehnsuchtsort für viele, der nicht nur für Feierfreuden steht, sondern auch für Strand und Meer. Und wie man sich da am besten kleidet, siehst du hier bei den aktuellen Kollektionen der beiden auf der Insel beheimateten Modelabels Palmas und Chela Clo.

2022 kommt die „Gran Canaria Swimwear Fashion Week“ zur Fashion Week nach Berlin.

Dazu verrät Christiane Arp, die Vorsitzende des Fashion Council Deutschland: „Grenzen überschreitende Zusammenarbeit ist in der Modewelt von heute von großer Bedeutung. Kooperationen auf kreativer Ebene, aber auch in der Produktion sind überlebenswichtig für lokale Talente und Hersteller im globalen Wettbewerb. Diese zu fördern ist eines der wichtigsten Anliegen des Fashion Council Germany. Die Partnerschaft mit der Gran Canaria Swimwear Fashion Week, der einzigen professionellen Runwayshow für Swimwear in Europa, ist ein wichtiges Signal und ein Schritt in die Zukunft, um den Austausch zwischen deutschen und internationalen Designern zu unterstützen.“ Wir sind gespannt.

chelaclo.com, www.palmaswim.com, mbfw.berlin