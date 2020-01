FashionWeek 2020

× Erweitern Foto: Sebastian Donath Brachmann BRACHMANN

Berlin hat es gut, weiß das aber nicht so ganz zu schätzen. Gleich zwei Mal im Jahr präsentieren auf und während der Fashion Week bekannte und noch nicht populäre Modedesigner und Labels ihre Entwürfe und Kollektionen für (neuerdings) sofort und die nächste Jahreszeit. Die Schauen finden an ausgefallenen Orten wie Museen und Bars und an prädestinierten Locations wie dem E-Werk statt. Ganz Deutschland freut sich, die Welt lässt sich inspirieren, nur der Berliner lästert. Aber das tut er ja gerne, der Grantler.

Am 15. Januar zeigt Kilian Kerner unter dem Namen KXXK seine neue „watch & buy“-Kollektion namens „Ein Spaziergang durchs Märchenland“. Wir freuen uns drauf! Zum 40. Geburtstag von Bibi Blocksberg bringt der Designer die Hexe auf den Catwalk.

„Bibi hat mich mein gesamtes Leben lang begleitet und so kam ich auf die Idee mich zu fragen wie sie wohl als erwachsene Frau aussehen würde. Daraus entstand dann das Thema zu meiner neuen Kollektion. Neben Bibi werde ich auch andere Märchenfiguren modern interpretieren und sie ins Heute transportieren“, verrät Kilian Kerner.

Zudem spricht Kilian für Bibi erneut die Rolle des Modedesigners „Kili“, die neue, extra für ihn geschriebene Folge „Das Modeatelier“ wird im Frühjahr 2020 in den Handel kommen.

Egal, ob man zum Presseempfang einer coolen Galerie oder zum Brunch mit den Großeltern muss, hierin ist man garantiert edel und unauffällig auffällig gekleidet. Je nachdem, womit man die Textilien kombiniert, ist man entweder der Vintage-König oder der edle Dichter. „Durch Details wie skulpturale Ärmel, Falten, abgerundete Raglanärmel-Konstruktionen und sich wechselseitig durchdringenden Lagen wird die Silhouette der Klassiker mit leichter Hand modernisiert und lässig vom Formellen emanzipiert. Die cleanen Schnitte geben der Kollektion eine architekturale Anmutung, die durch Layering, Nahtführung, getwistete Fadenverläufe und subtile Farbkontraste betont wird“, verrät das Modehaus dazu. Finden wir ziemlich gut! www.brachmannofficial.com

Die kalten Tage sind in vielen Regionen – und in den meisten Städten – eher die nassen Tage geworden. Aber die dicken Trendteile vom kanadischen Modelabel QUARTZ sind für jede Art von Winter klasse.

Der alte Spruch „In Winterjacken sieht man immer scheiße und dick aus!“ verliert bei diesen hippen Schnitten seine Daseinsberechtigung. Warm und trocken durch die düstere Jahreszeit kommen kann man auch toll gekleidet. Fein, das.

