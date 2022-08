Fatal Flash: Dragqueens gegen Kriegsleid

× Erweitern Foto: M. Rädel krieg, Haubitzen, Panzer, Grenze zu Polen, Guben

Fatal Flash AHA-Berlin, Ukraine

Die aus Russland kommende Wahl-Berliner Dragqueen Fatal Flash und der The LGBT life e.V. laden zu einer Drag-Show zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine ins Birgit und Bier ein.

Am 17. August öffnen sich um 20 Uhr die Pforten am Schleusenufer 3, um den Besucher*innen Spaß und Genuss zu ermöglichen, ihnen damit aber auch direkt die Möglichkeit zu geben, den Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine zu helfen.

„Ich organisiere dieses Konzert, um meine Brüder und Schwestern zu unterstützen. Auch wir, #DragQueenOfGermany, wollen die Menschen in der Ukraine unterstützen, die gerade schreckliche Zeiten durchmachen. Was Russland auf dem Territorium dieses Landes tut, ist schrecklich, unmenschlich und grausam“, so die queere Aktivistin.

17.8., Fatal Flash: „Stay With Ukraine“, Brigit und Bier, Schleusenufer 3, u Schlesisches Tor, 20 Uhr, FatalFlashBirgitBier