Angriff auf das Schwule Museum

Orte wie dieser provozieren kleingeistige Spinner und intolerante Hetzer. Und immer wieder kommt es zu Vorfällen wie diesem.

Foto: Kim Schneider / CC BY-SA 4.0 / wikimedia Schwules Museum Das Schwule Museum in Berlin. Foto: KimSchneider - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, Link

„Unbekannte haben am vergangenen Wochenende offenbar Steine auf das Schwule Museum in Berlin-Tiergarten geworfen“, so Daniel Sander vom Schwulen Museum. „Dabei wurde eine Fensterscheibe massiv beschädigt. Der genaue Zeitpunkt des Angriffs ist unklar – das Museum ist wie alle anderen Berliner Kulturinstitutionen derzeit geschlossen, sodass am Wochenende niemand vor Ort war. Mitarbeiter*innen haben den Schaden am Montag bemerkt und umgehend die Polizei gerufen.“

Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt, 2016 kam es schon einmal zu solch einem Übergriff.

Via E-Mail erklärt das Museumsteam: „Eine Tatwaffe oder Werkzeuge wurden nicht gefunden. Die zwei Einschlaglöcher deuten darauf hin, dass größere Steine benutzt und mit Wucht gegen die Scheibe geworfen wurden. Die Polizei geht von Vandalismus aus, ein Einbruchsversuch gilt als unwahrscheinlich. Ob es sich um einen gezielten oder zufälligen Angriff auf das Museum handelte, ist unklar. Es gibt kein Bekennerschreiben, im Vorfeld gab es keine entsprechenden Drohungen.“

Und wenn es nur die unüberlegte Sachbeschädigung junger Wilder mit Lagerkoller ist: Es ist schade für die Gesellschaft, traurig für das 1984 eröffnete Museum, dass ohnehin unter der Corona-Krise leidet. www.instagram.com/schwulesmuseum