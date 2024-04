Felix Jaehn im SchwuZ

× Erweitern Foto: Viktor Schanz Felix Jaehn legt bei „FEMME TOP“ los

Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse Ivanka T. verspricht: „90s Abriss, 00er Trash und FemmePop Icons“

Gerade sah #mensch den DJ und Producer noch zusammen mit populären Dragqueens in drag, jetzt legt Felix Jaehn wieder in Sachen Musik los, im SchwuZ in Neukölln. Am Samstag bei „FEMME TOP – Animal Print Edition“ von Dragqueen Ivanka T., los geht es am 20. April um 22:30 Uhr.

„Book of Love“, „Cheerleader“, „No Therapy“ sowie „Bonfire“ und natürlich „Ain't Nobody (Loves Me Better)“ und „Rain in Ibiza“ (mit Calum Scott), die Hits von Felix Jaehn (geboren 1994 in Hamburg) funktionieren weltweit. Sein Coming-out als Bisexueller hatte der Queer 2018, seitdem sorgt er nicht mehr nur für volle Tanzflächen, sondern auch für LGBTIQ*-Sichtbarkeit in den Medien und Klubs. Kommenden Samstag kannst du Felix an der Seite von unter anderem Dragqueen Anna Klatsche (großes Bild ganz oben) im SchwuZ (Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln) erleben.

Und seinen aktuellen Musikclip (zusammen mit der Sängerin Leony) haben wir hier für dich: