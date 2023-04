FESTIVAL: „Queer Darlings #4“

× Erweitern Foto: Joe Goergen Sophiensæle

Noch ein weiteres Jahr und wir greifen auf die Floskel „traditionell“ zurück. Im bereits vierten Jahr versammeln die Sophiensæle nämlich im April queere Kulturschaffende aus Berlin und der Republik zum Performance-Festival „Queer Darlings“. Vielfältige Vielfalt sticht heteronormative Einfalt.

Rosana Cade & Ivor MacAskill überschreiben in „The Making of Pinocchio“ das Märchen von der lügenden Holzpuppe, die ein „echter Junge“ sein wollte. Hätte #mensch eigentlich auch früher draufkommen können, dass gar nicht die lange Nase und das Lügen Hauptplot sind, sondern die Suche nach Identität und Rollenverständnis in der Gesellschaft. Gedacht, getan:

„In einem technisch versierten Live-Filmdreh reflektieren Cade & McAskill mit verspieltem Humor die eigene Liebesbeziehung während McAskills gender transition und bewegen sich gekonnt zwischen Realität und Fiktion, Märchen und Autobiografie, Persönlichem und Politischem.“ Nach diesem spannenden Opening stehen vom 14. – 23. April außerdem

Sorour Darabi mit „Natural Drama“, Liz Rosenfeld mit „Ursa-X“ und die Choreografie Untitled (Holding Horizon) von Alex Baczyński-Jenkins auf dem Programm von „Queer Darlings #4“. Hin da! www.sophiensaele.de