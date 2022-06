Festivaleröffnung und Parade

× Erweitern Foto: M. Rädel PLATTE Queeres und innovatives Treiben in alten DDR-Mauern

Foto: M. Rädel PLATTE Der Kreativ-Ort in Berlin-Mitte setzt auf Nachhaltigkeit, Diversity und auf das Können der Avantgarde, die hier gefördert wird

Am 7. Juli lädt unter anderem das Designer*innen- und Künstler*innen-Kollektiv von PLATTE.Berlin zur „#fashionunites Parade“.

Mitmachen können am 7. Juli alle, die sich ebenfalls für „Diversität, Nachhaltigkeit, Frieden und Zusammenhalt“ einsetzen. Die „#fashionunites Parade“ hat gleich zwei Startpunkte, aber ein Ziel: die Eröffnung des „The Ground“-Festivals (mehr zum Festival hier: www.theground.fashion).

Für alle Fahrradfahrer*innen gilt: „Ihr kommt mit dem Rad? Dann treffen wir Euch um 10:30 an der PLATTE (Memhardstraße 8) und starten bunt dekoriert über den Alex Richtung Siegessäule, an der unsere Kundgebung offiziell um 12 Uhr eröffnet wird! Tanzend, auf Rädern oder zwei Beinen, ziehen wir zum Messegelände weiter“, so das queere Team von PLATTE.Berlin via E-Mail an uns.

Also: auf dem Drahtesel 10:30 Uhr vor der PLATTE.Berlin, Fußgänger*innen 12 Uhr an der Siegessäule. Hier kann man sich anmelden.