Filme aus mehr als 30 Ländern

× Erweitern Das XPOSED Queer Film Festival Berlin geht in die 18. Runde!

Expand Foto: M. Rädel Delphi Filmpalast, Kino, Berlin In einem Kino wirken Filme ganz anders

Ein Filmfestival, das für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community sorgt und queere Kunst auf die Leinwände bringt. Das ist auch in Zeiten von Netflix und amazon-Streaming-Abenden sehr wichtig. Und macht richtig Spaß!

„XPOSED dreht sich um Verbindung, Community und Transformation. Verlust und Trauer sind dieses Jahr dabei wiederkehrende Themen”, so Merle Groneweg und Sarnt Utamachote, zwei der XPOSED-Kurator*innen, dazu via E-Mail an uns. Freuen können wir uns bei der 18. Ausgabe von XPOSED vom 30. Mai bis 2. Juni auf „15 Langfilme und 54 Kurzfilme aus mehr als 30 Ländern“, wie vorab verraten wird. Gezeigt werden die Filme im Moviemento in Kreuzberg (Kottbusser Damm 22, die Hauptspielstätte) sowie unter anderem zusätzlich im Babylon Kreuzberg (Dresdener Str. 126). Alle Infos und Updates bekommst du hier: xposedfilmfestival.com/2024

Wir sind auch auf Instagram: