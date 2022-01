Queerer Filmabend: God’s Own Country

Der etwas andere Tag der offenen Tür: Zum dritten Mal laden fire of love, das queere Zentrum im Oberseeviertel und männer* am 27. Januar zum queeren Filmabend im ehemaligen Kino Venus an der Degnerstraße. Entdecken und kennenlernen beim gemeinsamen Filmgenuss – diesmal Francis Lees „God’s Own Country“.

× Erweitern FOTO: Salzgeber & Co. Medien GmbH God’s Own Country ➡️ 27.1., Queerer Filmabend, fire of love, Degnerstraße 9 I Tor b, 19 Uhr, Anmeldung: Mail mit Betreff Landjungs an christian.knuth@maenner.media, SMS mit „komme“, Namen und Veranstaltungsdatum an 01759920260, oder über Kontakt – fire of love, Eintritt frei – Spende erwünscht, es gilt die 2G-Regelung

Die Story

Der 24-jährige Johnny lebt als Schafzüchter im britischen Yorkshire. Seit sein verwitweter Vater einen Schlaganfall erlitten hat und schwer gehbehindert ist, muss Johnny den landwirtschaftlichen Betrieb mehr oder weniger alleine führen. Die einzige Abwechslung sind die regelmäßigen Besuche im Pub des Dorfes in Nordengland und anonyme Sexdates. Um Johnny zu unterstützen, wird ein Leiharbeiter angeheuert: Der rumänische Gheorghe kommt an den Hof und wird von Johnny zunächst angefeindet. ...

× Erweitern Gods own Country Trailer Der Film ist bei Salzgeber erschienen und kann HIER als Blu-ray gekauft und im Salzgeber Club als Stream geliehen oder gekauft werden. männer* und fire of love danken dem Team von Salzgeber für die freundliche Genehmigung, den Film zeigen zu dürfen.

Irgendwie erinnert das an Brokeback Mountain. Aber: Der Film ist ein viel europäischeres, roheres und gleichsam poetischeres Werk, als der amerikanische schwule Cowboy-Klassiker. Ein Beamer mit 120-Zoll-Leinwand und kuschelige Atmosphäre direkt im Bühnenraum des ehemaligen Venus-Kinos in Alt-Hohenschönhausen, schaffen den intimen Rahmen für diesen nicht ganz unerotischen Filmabend.

