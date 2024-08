Expand Foto: M. Rädel Schwul Liebe Kuss Allucard Dan KitKatKlub „Am 1. September 2024 findet die älteste und bekannteste Single-Party Deutschlands erstmals als Queer Edition im SchwuZ statt ...“

„So flirty war dein Sonntagabend noch nie. Also: runter vom Sofa und rein ins SchwuZ. Wir verlieben dich“, so das Team vom SchwuZ auf seiner Homepage über seine Singlebörse. Was erwartet uns also?

Zum Beispiel Dragqueen Amy Strong (großes Bild ganz oben) und das: „Mit einer Nummer für jeden Gast sorgen wir für den perfekten Flirt. Du entdeckst deinen Crush: Nachricht schreiben und bei Amor abgeben. Über die Monitore im Klub wird die Nummer der Person eingeblendet, so dass sie über Deine Nachricht informiert wird. Eurem Kennenlernen steht somit nichts mehr im Weg. Neben Date Doctors für die ultimativen Flirttipps warten auf dich ein queerer Tanzkurs und jede Menge weiterer Animationen.“ Wow! Und fortan an jedem 1. Sonntag im Monat.

1.9., „Fisch sucht Fahrrad Berlin | Queer Edition“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr

