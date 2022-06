Fixie am Strand!

× Erweitern Foto: M. Rädel Fixie Fate, Chantals House of Shame Die Disco-Liebhaberin weiß, wie man begeistert

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Oshri (rechts) und Flirt

Hooray! Hooray! Lebensfreude pur am Strand mit populären Queers der Berliner LGBTIQ*-Community mitten in der sommerlichen Hauptstadt.

Die DJane Fixie Fate („queer garten“) ist neben Sängerin Oshri einer der Stars beim „Pride Beach“ am 7.7. in Berlin-Mitte.

Ab 17 Uhr kann man hier in der „Gestrandet Beach Bar“ am Rolandufer 4 direkt am U-Bahnhof Jannowitzbrücke queeren Spaß haben – und den Blick aufs Wasser genießen. Vormerken: Am 21.7. gibt es ein „Pride Special“ mit TV-Dragqueen und DJane Stella deStroy! pridebeach.de