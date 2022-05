Mecklenburg-Vorpommern: queere FreiKörperKultur

Die beiden Inhaber Fabian und Martin haben den seit den 1960ern bestehenden FKK-Platz mit der Campingzeit am Rätzsee GmbH an der Mecklenburgischen Seenplatte vor fünf Jahren übernommen und sorgen mit queeren Happenings wie dem „Rainbow-Camping-Weekend“ vom 20. – 22.5.2022 für FFK-Spaß und LGBTIQ*-Sichtbarkeit.

„Schwul, lesbisch, hetero – egal. Wichtig ist, dass Du gerne campst und Lust auf ein paar Tage Community, Freiheit und Natur hast, fernab vom Großstadtgetümmel“, verraten sie via E-Mail. „Beim Rainbow-Camping-Weekend auf dem FKK Campingplatz am Rätzsee kannst Du nackt baden, über den See paddeln, den Grill aufstellen, wandern und Rad fahren, nette Leute kennenlernen oder einfach die Seele baumeln lassen, abends zusammen am Lagerfeuer sitzen und in die Sterne gucken …“