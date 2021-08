FLITTCHENSALON zum Geburtstag

× Erweitern Foto: Facebook / Esso36

Foto: M. Rädel Geburtstag, Kuchen, Torte „Ein ganz besonderes Geschenk bereitet uns Christian Rösinger mit dem einzigartigen Flittchensalon. Mal sehen wer aus der Torte springt. Wir sind schon ganz gespannt ... “

Heute wird das SO36 süße 43 Jahre jung. Und online wird verraten: „Wir werden mit euch anstoßen und alle gemeinsam einen unvergesslichen 43. Geburtstag feiern!“ Wie? Zum Beispiel mit dem FLITTCHENSALON mit dem Künstler Bertil Thomas. Und auch Kaey (mit Partner*in als Duo Strawberry KaeyK) soll auftreten!

Und jetzt ein bisschen Geschichte: Das SO36, Ende des 19. Jahrhunderts als „Restaurationsladen“ erbaut, ist seit Mitte August 1978 mehr als nur ein queerer Klub oder eine Punk-, Absturz- und Konzert-Adresse. Im „ESSO“ in der Oranienstraße 190 werden damals wie heute Polit- und Soli-Aktionen und alternative CSDs geplant und (v)erarbeitet, queere Projekte unterstützt und queeres Leben gegen religiösen oder politischen Fanatismus verteidigt. Hier wirkten und feierten schon New Order, Wolfgang Müller, Kippenberger, Nina Hagen, The Cure, Maria Psycho, Die Ärzte und auch DJ mikki_p. Wir gratulieren zum 43. Wiegenfest!

12.8., FLITTCHENSALON – Die Corona-Edition, SO36, Oranienstr. 190, U Kottbusser Tor, 20 Uhr