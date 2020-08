Auf an die Rummelsburger Bucht!

× Erweitern Foto: M. Rädel Die Bucht ist trotz extrem viel Müll (an manchen Tagen) und voranschreitender Gentrifizierung ein funktionierender Flecken am Wasser

Foto: M. Rädel Rummels Bucht Für manche Schrott, für andere hot

Nicht erst die Corona-Pandemie und ihre finanziellen Folgen für den Arbeitnehmer (und -geber) sorgten für ein gesteigertes Interesse am Tauschen, am Feilschen und an Flohmärkten.

Am 6. September kann man zwischen 11 und 14 Uhr beim „WiR-Flohmarkt“ vor dem Alten Lazarett in Rummelsburg in der Friedrich-Jacobs-Promenade 14 in alten Dingen stöbern und Schnäppchen machen.

„Alles, was das Herz begehrt, darf auf dem Flohmarkt ge- und ertrödelt werden – egal ob für Kinder oder Erwachsene“, verrät der einladende WiR-Verein. Hunger und Durst muss man nicht fürchten, „einen Stand mit Erfrischungen und Snacks gibt es selbstverständlich auch.“

Alte Dinge wiederzuverwenden, zu entdecken und anzubieten, ist nachhaltig und macht Spaß. Ein Lifestyle, der letztendlich allen nützt. Und altes Gerätedesign ist oft eine ziemlich coole Sache in modernen Küchen. Oder gar in Küchen gebaut aus alten Dingen? Auch klasse.

www.wir-in-rummelsburg.de