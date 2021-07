Folsom 2021: Phönix aus der Asche

× Erweitern Foto: A. Fux Folsom Ein „Folsom Booklet“ für das Fest gibt es auch wieder – Folsom Europe e.V. Berlin

Foto: L. Deike Folsom Auch 2021 sicher wieder ein Highlight: Die UNBOUND-Ausstellung in den PRIDE ART Ateliers

Nach der Corona-Zwangspause geht das Szeneleben wieder los, Schritt für Schritt, unter Einhaltung der noch gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, geimpft, getestet und genesen.

So ist auch (bei Redaktionsschluss) das Open-Air-Fetisch-Straßenfest Folsom geplant. Im September soll es so weit sein, das 2004 erstmals an den Start gegangene Community-Fetisch-Straßenfest soll wieder seine internationalen Gäste erfreuen.

„Wir bleiben hoffnungsvoll, empfehlen aber auch nur Flüge und Hotels oder Apartments zu flexiblen Tarifen zu buchen, bei denen man kostenlos umbuchen oder stornieren kann“, so der Vorstand von Folsom Europe e.V. Berlin

Auch der Aktivist, Kurator, Maler und Fotograf Lars Deike ist mit dabei „Es wird stattfinden, ich freue mich! Wir haben einen Stand am Samstag, den 11. September, zudem gibt es am Samstag und Sonntag 14 bis 19 Uhr die UNBOUND-Ausstellung in den PRIDE ART Ateliers Wiesenweg“, am Freitag veranstaltet der Künstler Daniel M. Schmude dort auch sein „Male Nude Live Drawing“. Mit dabei und hoch erfreut ist auch die Dragqueen Mataina, die rührt auf Social Media schon fleißig die Werbetrommel …

folsomeurope.berlin, www.gästeliste.net, www.pride-art.eu