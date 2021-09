„FOLSOM“-Abschlussparty

× Erweitern Foto: M. Rädel Alexanderplatz, Fernsehturm, Blick auf Berlin-Mitte nachts

Foto: M. Rädel Folsom Besucher von „FOLSOM“ sind meist regensicher gekleidet

Diesen Sonntag steigt im Weekend am Alexanderplatz in Berlin-Mitte die Party „UP – the sunday club by REVOLVER“. Und die queere Sause ist zugleich die Abschlussparty von „FOLSOM“, so Mitveranstalter Oliver Mohns.

Angekündigt als DJs sind unter anderem DJ aleXio, Chris Bekker und Ben Manson. Los geht es ab 20 Uhr in den Klubinnenräumen und auf dem Dach! Es gilt 2G.

DJ aleXio kam als Kind von Rom nach Deutschland und hat die ersten 15 Jahre in Frankfurt verbracht. Er begann sich schon als Teenager fürs Tanzen, insbesondere Breakdance, zu interessieren, mit 16 hatte der um 1989 Geborene sein Coming-out und seinen ersten Kontakt zu House. Bundesweit ist der Sportliche ein viel gebuchter DJ, etwa bei der REVOLVER in Berlin. Fast so viel Zeit wie mit Musik verbringt er im Sportstudio. Bis zu fünfmal die Woche ist er im Fitnessstudio anzutreffen ...

Über „FOLSOM“: Abgesehen von der Corona-Pause kommt seit 2005 Europas Leder- und Fetisch-Szene jährlich bei „Folsom“ in Berlin zusammen. Nach zwanzig erfolgreichen Jahren in San Francisco (im Schnitt 300.000 Besucher) war es auch damals an der Zeit, dass das Fetisch-Ereignis nach Deutschland kommt! Bei dem einzigen Straßenfest auf europäischem Boden für die gesamte und breit gefächerte Leder-, Sneaker- und Fetischszene erwarten dich Vereine, Klubs und Bars der Szene – und Live-DJs jeder Art pumpen fette Musik auf die Massen im Klub oder beim Straßenfest.

12.9., UP – the sunday club by REVOLVER, Weekend, Alexanderstraße 7, S+U Alexanderplatz, 20 Uhr, www.revolverparty.com, folsomeurope.info