„FOLSOM EUROPE 2024“ – Updates für Eure Planung

×

× Erweitern Foto: Heinrich von Schimmer In etwa 4 Wochen steht in Berlin wieder „Folsom“ an

Expand Foto: Tim Arne Denis Watson vom „Folsom Europe“-Vorstand „Nach dem Rekordjahr freuen wir uns unglaublich auf FOLSOM EUROPE 2024! Wir sind gespannt darauf, alte Freunde wiederzusehen und viele neue, kinky und queere Menschen zu treffen. Dieses Jahr steht unter dem Motto ‚The Sexiest Social‘ – und wir haben jede Menge Überraschungen für euch vorbereitet!“ Denis Watson vom „Folsom Europe“-Vorstand

Das Berliner Fetischfestival Folsom kehrt auch diesen Spätsommer zurück, wie seit 2004 jedes Jahr, um ein internationales kinkbegeistertes Publikum zu faszinieren. Von elektrisierenden Partys über ein klassisches Konzert bis hin zu dem berühmten Straßenfest – es wird wieder ein unvergessliches Erlebnis.

Höhepunkt des Festivals ist das Straßenfest am Samstag, dem 14. September, von 12 bis 22 Uhr in der Fuggerstraße und Welserstraße. Doch eigentlich wird der ganze Nollendorfplatz-Kiez in eine riesige Partyzone verwandelt! Dieses Jahr wird noch mehr geboten als je zuvor: „Mehr Anbieter, mehr Attraktionen und drei Bühnen mit heißen DJs und jeder Menge Unterhaltung“, heißt es online. Neben dem Straßenfest gibt es eine Woche voller Wow-Momente: Fünf große Partys am Wochenende, Fetisch-Themenpartys in den örtlichen Bars und Klubs, Zigarrenabende und BLUF-Treffen. Ein besonderes Highlight sind die vielfältigen Events wie Sightseeing-Bustouren (zum Beispiel der „LEATHER BUS“ am 13. September), eine Partyboottour, ein klassisches Konzert („CLASSIC MEETS FETISH“) und Kunst diverser Genres in einem ehemaligen Berliner Gefängnis, prideART @ The Knast.

Expand Foto: M. Rädel The Knast

Der Startschuss fällt mit der Opening-Party „ADAM – Berlin Edition“ am 12. September ab 22 Uhr im Connection (Fuggerstraße 33). Am nächsten Abend geht es ab 22 Uhr weiter im Gretchen am Mehringdamm bei der „TESTOSTERONE“, der „Leather Fetish Party“. Ebenfalls am 13. September lädt das SO36 (Oranienstraße 190) in Kreuzberg zum „Bear Dance Folsom Berlin“ ein – eine wilde Nacht für Otter und Bären, die ab 22 Uhr tanzen und brummen können.

Das Herzstück des Wochenendes ist die „Official Folsom Europe Main Party PiG“ am Samstag, dem 14. September, ab 23 Uhr in der Alten Münze – eine Nacht voller sexueller Spannung und ekstatischer Erlebnisse. Den krönenden Abschluss bildet die „Official Folsom Europe Closing Party RECON BERLIN“ im Connection, wo ab 22 Uhr am 15. September noch einmal kräftig gefeiert wird. Weitere Informationen und Updates findet ihr hier: folsomeurope.berlin.

Besuch uns auf Instagram: