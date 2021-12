Fotografie: Neue Ansichten in der Gedächtniskirche mit Max Cramer

× Erweitern Foto Max Cramer

Das 1963 eingeweihte Foyer-Gebäude der Gedächtniskirche soll im Rahmen der Perspektive 2025 einem neuen Nutzungskonzept zugeführt werden. Zum Auftakt gibt es eine multimediale Präsentation mit Fotografien von Max Cramer.

Das 1963 eingeweihte Foyer-Gebäude der Gedächtniskirche, Breitscheidplatz, war ursprünglich als Sakristei geplant. Nach einigen Jahren wurde es umfunktioniert und daraufhin lange Zeit von der Berliner Stadtmission genutzt, bis diese in neuen Räumlichkeiten untergebracht wurde. Nun soll das Gebäude im Rahmen der Perspektive 2025 der Gedächtniskirche einem neuen Nutzungskonzept zugeführt werden. Die Präsentation im derzeit ungenutzten Foyer erstreckt sich über mehrere Räume. In den Büroräumen und im Sitzungssaal sind Fotografien des Gebäudeensembles zu sehen. Der gläserne Umgang des Foyers erlaubt Einblicke in die Räume. Die vom Fotografen Max Cramer mit einer Linhof Fachkamera (Baujahr 1960) aufgenommenen Bilder sind in die Architektur integriert.

So entfaltet sich ein direkter Dialog mit den sie umgebenden Räumen. Eine Zweikanal-Videoinstallation in einem der ehemaligen Büroräume zeigt Außenansichten mit atmosphärischen Tonaufnahmen, die rund um die Gedächtniskirche entstanden sind, und stellt so das Drinnen und das Draußen einander gegenüber. Die Ausstellung versteht sich als Überlegung zu unterschiedlichen Fragen: Aus welchem Zeitgeist heraus und in welchem gedanklichen Umfeld sind die Gebäude entstanden? Wie werden sie als Orte der sozialen Begegnung heute wahrgenommen und genutzt? Wie mag ihre Zukunft aussehen? Wo verortet sich der sakrale Raum im heutigen urbanen Gefüge?

So wird das 60er Jahre Ensemble der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche zusammen mit der Turmruine in dem 1963 eingeweihten Foyer-Gebäude an einem Ort inszeniert, der alle gestalterischen Feinheiten selbst beinhaltet und die Besucherinnen einlädt, das architektonische Erbe der 1960er Jahre mit dem eigenen Blick zu erkunden.

Max Cramer studierte „Media Sciences & Philosophy“ an der MD.H Berlin/Düsseldorf und ist seither als freier Fotograf tätig. Als fotografischer Assistent arbeitete er u. a. mit Tomo Brejc, Miles Aldridge und Max Cardelli in London zusammen. Von 2014 bis 2020 war er der Creative Director für Nan Goldin in Berlin, Paris und New York. Er lebt und arbeitet in Berlin.

10. – 19.12., „Neue Ansichten“, Foyer der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz, Vernissage 10.12. ab 18:30 Uhr, www.maxcramer.co.uk