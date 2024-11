Freier Eintritt bei „Butt Stuff“

× Erweitern Foto und Bild: Lars Deike Ein Stück über sexuelle Übergriffe, Krankheiten, Sex und Drogen

Der November muss nicht grau und düster sein. Kunst macht ihn bunt! Mads Elung-Jensens Stück „Butt Stuff“ ist wieder in der Zwölf-Apostel-Kirche in Berlin-Schöneberg zu erleben.

„Butt Stuff“ sei ein „erotisches Kabarett“, aufgeführt von Sonja Pitsker, Matt Long und eben Mads Elung-Jensen – dem Ensemble Die Goldvögel. Das ist aber noch nicht alles, was #mensch am Sonntag genießen kann! Zu sehen gibt es am 10. November ab 16 Uhr auch erotische Kunst der Maler Lars Deike und Ken Borg. Der Eintritt zu „Butt Stuff“ ist frei, um Spenden wird gebeten. Wunderbar. Das ist doch mal eine andere Art des Amüsements an einem Sonntag!

www.madselung-jensen.de, www.zwoelf-apostel-berlin.de

