Freier Eintritt im SchwuZ

× Erweitern Foto: M. Rädel Pepsi Boston Bar Die schicke „Pepsi Boston Bar“ im Neuköllner Klub SchwuZ

Foto: M. Rädel SchwuZ @ Transgender Day of Remembrance

Der Januar stresst im Allgemeinen. Alle Versicherungen buchen ab, die Nebenkosten wollen überwiesen werden, die Jahresbeiträge klopfen an und der Lohn ist derselbe geblieben.

Wunderbar, dass es innerhalb der LGBTIQ*-Community Angebote wie dieses gibt: Am Mittwoch muss #mensch für einen SchwuZ-Besuch keinen Euro, keinen Cent ausgeben.

Denn bei „Pepsi Boston Bar: VOICE & PIANO“ am 10. Januar präsentiert Gastgeber Klaus Seiffert wie immer hochkarätige Sänger*innen, musikalisch setzt der Abend auf „Standards, Show Tunes, Musical, Pop, Chanson, Jazz und Schlager.“Diese Wochen wollen Frederike Haas, Alexander von Hugo und Ferdinand von Seebach ab 19 Uhr ihr neues Programm namens „Movie Music Moments“ vorstellen. Und dich erwartet noch mehr … Auf seiner Homepage verrät die 1977 an den Klubstart gegangene Lokation dazu: „Felix Martin setzt Akzente seines Könnens, Dan Perry bringt Pop-Highlights, Mario Mariano singt sich in die Herzen“. Special Guests gibt es auch: Stageink mit dem Filmmusical „Kopfkino“. Hier kannst du die Wochenmitte queer feiern!

10.1., „Pepsi Boston Bar: VOICE & PIANO“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr, Aufgepasst: Die „Pepsi Boston Bar“ öffnet immer von Dienstag bis Samstag ab 19 Uhr, der Eintritt ist unter der Woche – und auch am Wochenende bis 22:30 Uhr – kostenfrei. Dienstags gibt es bis 22 Uhr 2-4-1auf eure Drinks