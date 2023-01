× Erweitern Foto: M. Rädel Techno, SchwuZ

Ein ungewöhnlicher Name, eine feine Veranstaltung in der „Renate“, jenem angesagten Underground-Klub in Alt-Stralau.

Geboten wird hier ab 23 Uhr Techno, Minimal und House in Reinform. Angekündigte DJs für die „Bucht Residents X Freunde legen auf“-Party am 26. Januar sind unter anderem Lina, Alex New, Björn Clayer, Dave Lewis, Dynamite Sash, Jakob Kraft und Vicky Brabeck.

26.1., „Bucht Residents X Freunde legen auf“, Renate, Alt-Stralau 70, 23 Uhr