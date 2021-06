Freut sich auf Dich: Eschschloraque Rümschrümp

× Erweitern Foto: Rebecca Lilliecrona, Tafel-Gestaltung: Lisa Smith Eschschloraque Rümschrümp

Foto: M. Rädel Haus Schwarzenberg / Galerie Neurotitan / Eschschloraque Rümschrümp

Das Leben kehrt wieder in voller Pracht zurück ins wunderschöne Zentrum Berlins. Freilich müssen wir uns weiterhin an alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie halten, aber was erlaubt ist, kann ab sofort genossen werden.

Und ab Montag auch wieder ein Besuch im Eschschloraque Rümschrümp in der Rosenthaler Straße 39 direkt neben den Hackeschen Höfen. „Wir laden herzlich ins atmosphärische Halbdunkel der Kaffeekaschemme & Cock­­tail­bar und den charis­ma­tischen Cocktail­garten im Innenhof ein“, so das queere Team via E-Mail an uns. „Lang ersehnt & allerhand neu organisiert, bis es nun endlich heißt: Das Eschschloraque ist wieder geöffnet – ab 14. Juni 2021 und das endlich wieder drinnen & draußen!“ ** www.eschschloraque.de

** Es sind keine Tischreservierungen möglich, maximal 10 Personen aus höchstens fünf Haushalten an einem Tisch (Kinder bis 14 Jahre, vollständig Geimpfte und Genesene sind von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen), außerhalb der Tische ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht, Testpflicht für Gäste im Innenraum: tagesaktueller Schnelltest oder Nachweis über vollständige Impfung oder Genesung, kein Ausschank von alkoholischen Getränken ab Mitternacht, Anwesenheitsdokumentation, Änderungen werden stets vor Ort bekanntgegeben und schnellst möglich auf der Webseite und Facebook aktualisiert