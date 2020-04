Friedrichstadt-Palast: Zusammenhalt

× Erweitern Foto: M. Rädel Friedrichstadt-Palast

Foto: M. Rädel Regenbogentorte Friedrichstadt-Palast Noch 2019 wurde hier der MANEO-Regenbogenkuchen angeschnitten, die Hauspolitik der Spielstätte ist queer

Der im April 1984 eröffnete Friedrichstadt-Palast ist ein Revuetheater in Berlin-Mitte – die Bühnengeschichte des 36-jährigen DDR-Neubaus reicht allerdings zurück bis ins Jahr 1919. Weltstars wie Lisa Stansfield, Jean Paul Gaultier und OMD gaben sich hier die Klinke in die Hand, aber auch die LGBTIQ*-Szene und Schlagerstars wie Michelle waren hier gerne.

Doch Corona änderte alles, der Revuepalast bleibt geschlossen. „Normalerweise begrüßt der Palast jährlich fast 550.000 Gäste aus aller Welt. Gegenwärtig bleibt er wie alle Bühnen geschlossen und über 300 der Angestellten befinden sich in Kurzarbeit“, so das Team der Kulturstätte in einer Stellungnahme. „Mit einem berührenden 90-sekündigen Musikvideo sendet der Palast eine Hommage aus Berlin an seine Gäste. Zusammenhalt ist jetzt das Wichtigste. In dieser für den Palast und die Kulturlandschaft so schweren Zeit wird der Titelsong seiner VIVID Grand Show umgeschrieben: ‚Wir stehen zusammen (In Liebe. Euer Palast)‘. Gesungen von Palast-Solistin Jaqueline Bergrós Reinhold.“

Foto: M. Rädel Berndt Schmidt

Friedrichstadt-Palast-Intendant Dr. Berndt Schmidt:

„Schon zu unseren größten Erfolgszeiten haben wir stets gesagt, ohne unsere Gäste sind wir nichts. Heute ist das wörtlich und auch existenziell zu verstehen. Daher senden wir von Herzen eine zaubervolle Hommage an unsere Gäste und all die Menschen, die uns in dieser herausfordernden Situation tragen und unterstützen.“

