Endlich wieder da

Monatelang war das bei Queers und Hipstern so beliebte Frollein Langner im angesagten Schillerkiez in Neukölln geschlossen. So langsam sorgte man sich dann doch, ob es ein weiterer Betrieb ist, der an den Folgen der Corona-Pandemie gestorben ist.

Im September war es dann aber soweit, das Team ist wieder bereit für Publikumsverkehr, das gesellige Frollein hat geöffnet. Die Monate der Schließung wurden genutzt, um alles zu renovieren und einiges zu reparieren, an Charme hat das Straßencafé aber gottlob nichts eingebüßt.

Hier trifft man bei Kalt- und Warmgetränken und Käsekuchen auf selbsterklärte Instagram-Sterne, kesse Studenten, talentierte Künstler, queere Aktivisten und streitbare Veganer. Schön!

Frollein Langner, Weisestr. 34, 16 – 4 Uhr, U Leinestr., www.frollein-langner.de