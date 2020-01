„Unser Personal trägt Damen*Wäsche für Sie“

× Erweitern Fotos: M. Rädel DJ Modeopfer, Cappella, Boney M., Donna Summer, mikki_p und Divine ... Hui!

Foto: M. Rädel SchwuZ

Yey, das ist doch mal eine Ansage. Am Freitag (!) lädt das SchwuZ zur „bump! Das Retro Studio – Fummel Edition“. Eine bump! am Freitag, das ist neu, das ist fein.

Und das Motto der Partynacht amüsiert auch, spielt es doch gekonnt mit all den Geschlechterklischees, die auch ein Großstadtqueer noch im Kopf hat. Damenwäsche. Herrenwäsche. Das ist weiblich, das ist männlich. Aber was ist was? Und muss das überhaupt so sein? Ja, Brüste müssen mitunter gestützt werden, aber sonst?

Dolly Parton

Diese Künstler erwarten dich:

80s: derMicha, Didi Disco 90s: U-Seven, mikki_p, trust.the.girl 70s/Schlager: Modeopfer & d.light Drag Icons Show: Caine Panik als Dr. Frank N. Furter, Jewels als Divine, Karlie Kant als RuPaul Candy Girl: Miss Debra Kate als Dolly Parton Freischnaps mit Allucard als Cher

24.1., bump!, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr