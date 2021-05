SchwuZ & FREILUFTKINO HASENHEIDE: „Futur Drei“

× Erweitern Foto: Salzgeber Futur Drei In seinem autobiografischen Regiedebüt „Futur Drei“ erzählt Faraz Shariat vom queeren Heranwachsen eines Einwanderersohns in Deutschland

Futur Drei

Der Frühling ist nun spürbar da, man will etwas erleben, man will nicht traurig alleine sein. Und wenn man sich an alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hält, dann kann man zum Beispiel heute beim SchwuZ-Event im Freiluftkino Hasenheide queeren Spaß haben.

Und natürlich queere Filmkunst genießen, den Film „Futur Drei“. Los geht es um 21:30 Uhr, hier geht es zur Veranstaltungsseite: SchwuZFuturDrei

Foto: Salzgeber Futur Drei

Über sein autobiografisches Werk verrät Regisseur Faraz Shariat, der von der queeren Edition Salzgeber befragt wurde: Der Film ziehe „seine Kraft aus all den schillernden, geistreichen und intensiven Begegnungen innerhalb Communitys von PoC in Deutschland sowie aus der diskriminierenden Abwesenheit und/oder Miss- und Unterrepräsentation ebenjener in fast allen deutschen Filmen, denen ich bisher begegnet bin. Fast täglich werde ich von weißen deutschen Menschen gefragt, woher ich komme, wie lange ich schon hier bin. Ein Grund dafür ist meiner Meinung nach die Haltung vieler deutscher Bildproduktionen und der Zugriff auf unsere Geschichten. Denn: Unsere Geschichten und die unserer Eltern werden als Migration erzählt. Doch zwischen Formulierungen wie Integrationskomödie und Familiendrama werden sie immer wieder reduziert: zu Pointen multikultureller Versöhnung oder romantischen Darstellungen einer bedrohten Heimat.“

Und dieser Film ist anders, ganz anders: Eine packende Coming-of-Age-Geschichte, die einen komplett anderen Fokus legt! „Futur Drei“ wurde unter anderem bei den TEDDY AWARDs ausgezeichnet und ist ein kraftvolles Plädoyer für Diversity und queeres Statement für eine moderne Gesellschaft. Heute im Kino unter freiem Himmel. Schön!

www.schwuz.de, www.salzgeber.de