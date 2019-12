× Erweitern Foto: Terry Richardson Mochten sich: Lady Gaga und Skandal-Fotograf Terry Richardson, 2011

Foto: Universal Music/Meeno Lady Gaga 2011

Lady Gaga Die Gaga 2016

Der Tag vor Silvester sollte auch als Partytag genutzt werden! Was sonst will man auch machen nach den Feiertagen, wenn es draußen ungemütlich ist?

Eine der richtig guten Partys zum Jahresende steigt am 30. Dezember in der Rollbergstraße 26 im SchwuZ.

Der queere Klub zelebriert hier mit der Sause namens „GAGA“ die Kunst und Musik der vor allem um 2009 – 2011 so unglaublich erfolgreichen Künstlerin. Mittlerweile ist sie nicht mehr so dominant in den Pop-Charts, dafür aber sehr erfolgreich in Kunts-, Jazz- und Film-Kreisen. Am 30. Dezember erlebst du hier alle Seiten von der Lady ... Hui!

30.12., GAGA, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr