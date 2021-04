Gallery Weekend Berlin: Ashley Hans Scheirl

× Erweitern Ashley Hans Scheirl

Bild: Ashley Hans Scheirl „Selbstporträt mit Pinsel“ 2018 Ashley Hans Scheirl

Ende April präsentiert die CRONE Galerie in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg die Ausstellung „Currencies of De*Capital Delirium“ des/der österreichischen Künstler*in Ashley Hans Scheirl.

Transgeschlechtlichkeit ist in der Kunstwelt immer häufiger Thema. Richtig so! Ashley Hans Scheirl, 1956 in Salzburg geboren, war da schon immer Vorreiter*in. Ab dem 28. April ist Scheirls vielfältiger künstlerischer Output in Berlin zu erleben.

„Scheirl setzt sich bereits seit den frühen 1980er-Jahren mit den Themen Transgender und Diversity auseinander. Mit seinen/ihren experimentellen Undergroundfilmen prägte er/sie damals in der Londoner Subkultur seinerzeit ein neues Verständnis sexueller Identität und wechselte selbst mehrfach das Geschlecht“, verrät das Team der Galerie CRONE dazu. „Anfang der 2000er-Jahre wandte Scheirl sich verstärkt der Malerei und der Zeichnung zu, blieb dabei aber den Themen Transformation, Hierarchie und Macht im Zusammenhang mit Körper, Sexualität und Geschlecht treu.“ Sehr spannende Kunst verschiedener Genres, eine wohltuende Möglichkeit, all den Corona-Sorgen zu entkommen. Unser Tipp Ende April!

Es ist möglich, die Ashley-Hans-Scheirl-Ausstellung „Currencies of De*Capital Delirium“ vor Ort anzusehen. Bitte hier einen Termin vereinbaren für den 28., 29. oder 30. April. www.galeriecrone.de, www.croneedition.com