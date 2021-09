× Erweitern Foto: M. Rädel Einhorn

Foto: H. von Schimmer Folsom Schon seit 2005 kommt Europas Leder- und Fetisch-Szene jährlich bei „Folsom“ in Berlin zusammen

Direkt an der Jannowitzbrücke in Berlins Mitte findet sich eine Strandbar, die neben Wasserplätschern, Graffitis und Urlaubsstimmung auch queeres Szenetreiben bietet: die „gestrandet Mitte“ am Rolandufer 4.

Ab 18 Uhr kann man hier morgen beim „Gay Beach Berlin“, egal, ob man nun auf Fetischmode oder derbe Praktiken steht oder nicht, seinen Spaß haben.

Willkommen sind alle Arten Queers und deren Freunde. „Gemeinsam genießen wir den Sommer, lassen Seele baumeln und fühlen wir uns wie auf Ibiza“, freut sich der Veranstalter schon. „Nimm ein Sonnenbad, genieß die Aussicht auf die Spree oder tanze im weißen Sand zu Techno und House. Um die Sicherheit unserer Gäste zu gewährleisten, bitten wir euch, die 3G-Regel einzuhalten.“

× Erweitern 3G: Gay Beach Berlin – FOLSOM SPECIAL

Mehr Infos hier: www.gaybeach.de