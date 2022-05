× Erweitern Foto: M. Rädel LiebeFlirt Wenn die Chemie stimmt, kann man sich irgendwann näher kommen

Foto: www.speeddating-xxl.de Gay SpeedDating

Ende der 1990er kam es in den USA auf, das Speeddating. Und ist seitdem äußerst erfolgreich und verantwortlich für glückliche Beziehungen und auch viele Sketche. Menschen, die sich vorher nicht kannten und sich dann in einem vorgegebenen Zeitrahmen sprechen und sehen können. Nicht im Internet, live, das kann zum großen Glück führen oder zu einer unterhaltsamen Parodie im TV oder Story auf Social Media ...

Und Speeddating gibt es auch für die LGBTIQ*-Community. Zum Beispiel im Juni und Juli in Berlin. An verschiedenen Tagen haben jeweils verschiedene Altersgruppen die Möglichkeit, sich kennenzulernen.

Patrick Kuhlman von SpeedDating XXL verrät dazu via E-Mail an unseren Verlag: „Bis zu 20 Schwule bzw. 20 Lesben in einer Altersgruppe lernen sich während kurzer Dates kennen. Bei jedem Date sitzen sich jeweils Paare vom gleichen Geschlecht gegenüber. Nach jeweils ca. 5 Minuten wird durch die Moderator*in der Sitzplatzwechsel angekündigt. Anschließend rücken die Teilnehmenden zur nächsten Person weiter und das nächste Date beginnt. Um wiederholende Standardfragen zu vermeiden und den Start ins Gespräch zu vereinfachen, wird bei jedem Date eine interessante Kennenlernfrage zur Verfügung gestellt. Nach dem Event können die Teilnehmenden online ankreuzen, wen sie gerne wiedersehen wollen. Bei gegenseitiger Übereinstimmung werden die Kontaktdaten ausgetauscht, sodass einer Kontaktaufnahme nichts im Wege steht.“

„Gay SpeedDating XXL“ in Berlin: 2.6. um 19:30 Uhr, Altersgruppe 40 – 55 Jahre, 23.6. ab 19:30 Uhr, Altersgruppe 25 – 39 Jahre, 26.6. um 19 Uhr, Altersgruppe 35 – 49 Jahre, 27.7. ab 19:30 Uhr, Altersgruppe 30 – 45 Jahre, 28.7. um 19:30 Uhr, Altersgruppe 20 – 35 Jahre, speeddating-xxl.de/gay