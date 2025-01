„Verleihe deinem persönlichen Universum etwas Farbe“ – Frank Lorenz

× Erweitern Bild: Frank Lorenz

Alles Gute zum Geburtstag, Frank Lorenz! Der einst in Baden-Württemberg geborene Künstler feiert heute sein Wiegenfest. Zudem können wir euch verraten, dass der queere Maler schon bald im Mann-O-Meter ausstellen wird.

Die Ausstellung mit dem vielsagenden Titel „Verleihe deinem persönlichen Universum etwas Farbe“ eröffnet am 8. Februar und endet am 11. April. Über seine Kunst verrät der introvertierte Kreative schriftlich via E-Mail: „In Zeiten, in denen der Himmel über Berlin trostlos und das allgemeine Weltgeschehen furchterregend erscheint, ist Farbe das Mittel meiner Wahl, um das Dunkle auszutreiben.“ Kunst, die die Sorgen nimmt! Wunderbar. Und auch ein bisschen sexy ... Die Vernissage findet am Samstag, den 8. Februar, ab 17 Uhr in Anwesenheit des Künstlers statt. Wir freuen uns!

8.2. – 11.4., Frank Lorenz: „Verleihe deinem persönlichen Universum etwas Farbe“, Mann-O-Meter, Bülowstraße 106, U Bülowstr., www.mann-o-meter.de

