Gedenken an queere KZ-Opfer

Vor 81 Jahren ermordeten Nationalsozialisten Rosa-Winkel-Häftlinge, 1942 gab es gezielt Massentötungen von Menschen, die bei den Nazis als Homosexuelle galten. Am 10.9. erinnert eine „Gedenk.Feier“ an sie.

Anlässlich des Jahrestags der grausamen Mordaktion im Konzentrationslager Sachsenhausen laden die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen gemeinsam mit dem Förderverein der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen e.V., dem LSVD Berlin-Brandenburg, der Landeskoordinierungsstelle Queeres Brandenburg, der Botschaft des Königreichs der Niederlande und dem SchwuZ zum Gedenken ein.

In Zeiten, in denen rechtes Gedankengut auf eine spannungsgeladene Gesellschaft trifft, ist es wichtiger denn je, zu mahnen und zu erinnern, was passieren kann, wenn die Populisten, die vorgeben die Lösungen zu haben, an die Macht kommen und ihr wahres Gesicht zeigen. Das, was damals passierte, darf sie nie mehr wiederholen!