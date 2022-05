GEGEN: freitags im KitKat

Unter anderem man*Check wird am 6. Mai bei der „GEGEN“ am Start sein, jener unangepassten queeren Party, die gegen Mainstream und für technoide Vielfalt tanzen lässt.

Kunstvoll ist nicht nur die Attitüde, auch der Partytext: „Make love to everyone, everywhere. Speak dead languages you've heard on a trip. Change your mind to the brink of dissociation.“ Nun gut. Angekündigte DJs sind unter anderem ELECTROSEXUAL und AKIRAHAWKS.